Власти КНР намерены защищать свой суверенитет и интересы в Южно-Китайском море

Сотрудничество Пекина с соседями носит открытый и всеобъемлющий характер, заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей Лоу Циньцзянь

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Власти КНР намерены защищать свой суверенитет, права и интересы в Южно-Китайском море и укреплять сотрудничество со странами в регионе. Об этом заявил официальный представитель 2-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

"Что касается упомянутой <...> проблемы Южно-Китайского моря, я хотел бы подчеркнуть - Китай продолжит твердо защищать свой территориальный суверенитет, права и интересы на море", - сообщил он на пресс-конференции, комментируя ситуацию в регионе.

Официальный представитель уточнил, что Пекин стремится сохранить мир в Южно-Китайском море и готов сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами для урегулирования соответствующих вопросов путем диалога и консультаций. "Китай выступает против блоковой конфронтации и малых групп. Наше сотрудничество с соседями носит открытый и всеобъемлющий характер", - добавил он.

По словам Лоу Циньцзяня, в целях укрепления солидарности китайский парламент активно взаимодействует с законодательными органами других государств. Он отметил, что КНР заинтересована в укреплении сотрудничества и будет стремиться к сближению интересов.

Пекин несколько десятилетий ведет споры с некоторыми странами по поводу территориальной принадлежности отдельных островов в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо) - эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.