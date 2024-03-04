Сессия высшего консультативного органа Китая открылась в Пекине

Ежегодная сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая продлится до 10 марта

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 14-го созыва открылась в Доме народных собраний в центре Пекина. Ежегодная сессия высшего политического консультативного органа страны продлится до 10 марта.

ВК НПКСК - совещательный орган для сотрудничества широко представленных общественных сил в рамках патриотического единого фронта Китая. В нем участвуют более 2 тыс. представителей от государственных учреждений, вооруженных сил, общественно-политических организаций, профсоюзов, религиозных конфессий, научных и деловых кругов, а также представители специальных административных районов КНР - Гонконга и Макао, - 56 национальностей КНР и вернувшихся из-за рубежа китайцев. Предложения совещательного органа поступают на рассмотрение депутатов Всекитайского собрания народных представителей - главного законодательного органа.

На открытии сессии председатель ВК НПКСК Ван Хунин представит доклад о работе постоянного комитета ВК НПКСК. Также будет заслушан отчет о том, как были рассмотрены предложения политических советников после первой сессии ВК НПКСК 14-го созыва, состоявшейся год назад, и намечен план работы на текущий год.

Ожидается, что в ходе сессии внимание членов ВК НПКСК будет сосредоточено на выработке предложений по достижению целей для осуществления китайской модернизации. Также они обсудят такие острые социальные проблемы, как старение населения, трудоустройство среди молодежи, снижение рождаемости.

За церемонией открытия и закрытия сессии будут наблюдать дипломаты посольств, аккредитованных в Китае.

Сессия ВК НПКСК традиционно открывается за день до начала сессии Всекитайского собрания народных представителей. Так называемые две сессии - одно из важнейших политических событий в Китае. Двум сессиям в этом году в КНР уделяется повышенное внимание, так как именно они сформируют ключевые направления социально-экономического развития страны в текущем году, в ходе которого Китай отметит 75-ю годовщину с момента основания Китайской Народной Республики.