Глава Минюста Украины заявил, что VIP-камеры в СИЗО Киева переполнены

Денис Малюська пожаловался, что криминальная ситуация в стране ухудшается

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Камеры с повышенным уровнем комфорта в СИЗО Киева переполнены, людей уже некуда помещать. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська.

"Свободных мест нет. Платные камеры пользуются в Киеве безумной популярностью. Некуда людей девать, нам нужно второе СИЗО в Киеве", - рассказал он в интервью агентству РБК-Украина, отвечая на вопрос о ситуации с платными камерами.

Малюська пожаловался, что "криминальная ситуация ухудшается" и, по прогнозам правоохранителей, тенденция будет меняться только в худшую сторону.

Он добавил, что VIP-камеры быстро окупились, и назвал их "отличным бизнес-проектом".

В 2020 году на Украине была анонсирована "большая распродажа тюрем". Малюська заявлял, что тюрьмы утратят свое целевое назначение и будут уничтожены, а инвесторы впоследствии получат большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями, на которых можно будет построить заводы, жилые комплексы, ТРЦ и так далее. Весной 2021 года он заявил, что планируется продать 22-25 тюрем, также на продажу пойдут и СИЗО.

В январе текущего года заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая сообщила, что за три года существования онлайн-бронирования камер с повышенным уровнем комфорта в СИЗО в бюджет страны поступило 25 млн гривен (около $660 тыс.).