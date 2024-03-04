Politico: в ЕС не хотят видеть Каллас на посту Борреля из-за ее отношения к России

Франция и Германия не согласились бы на это по тем же причинам, по которым премьер Эстонии не подходит для работы в НАТО, заявил изданию неназванный европейский чиновник

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вряд ли сможет сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности из-за ее отношения к России. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как заявил изданию неназванный европейский чиновник, идея о назначении Каллас на должность главы евродипломатии "остается чувствительной" для некоторых стран ЕС. "Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО", - сказал он. "Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?" - добавил собеседник Politico.

Издание пояснило, что разговоры о назначении Каллас на должность главы евродипломатии идут уже несколько месяцев. В то же время вероятным преемником Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО, на который ранее претендовала эстонский премьер, остается и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Газета Welt am Sonntag ранее проинформировала со ссылкой на источники в дипломатических кругах Евросоюза, что Рютте является фаворитом среди претендентов на пост генсека альянса, а его поддержка растет. СМИ сообщали, что кандидатуру Рютте поддерживают Великобритания, Германия, США и Франция.