В Южной Корее считают, что КНДР планирует запустить производство полупроводников

По данным разведки, Пхеньян со второй половины 2023 года "концентрирует усилия на кибератаках" против южнокорейских компаний из этой сферы

СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. КНДР, возможно, готовится к организации производства полупроводников на своей территории, поскольку, как утверждается, связанные с Пхеньяном хакерские группировки стали проявлять повышенный интерес к южнокорейским компаниям этой отрасли. С таким допущением выступила Национальная разведывательная служба Республики Корея.

По ее данным, КНДР со второй половины прошлого года "концентрирует усилия на кибератаках" против южнокорейских компаний из этой сферы. "Национальная разведывательная служба считает, что есть вероятность того, что Северная Корея начала подготовку собственного производства полупроводников в связи с возросшим спросом на них при разработке вооружения, включая спутники и ракеты, и из-за сложностей в доставке полупроводников, вызванных санкциями", - говорится в сообщении разведслужбы.

В ведомстве добавили, что в декабре прошлого года и в феврале произошел взлом серверов двух компаний, в руки злоумышленникам попали чертежи продукции и фотографии оборудования на промышленных объектах. Спецслужба уведомила эти компании и рекомендовала всей отрасли усилить меры безопасности в киберсфере.