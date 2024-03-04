СМИ: польская прокуратура следила за политиками с помощью ПО Hermes

По данным Gazeta Wyborcza, новое руководство ведомства узнало об этом, обнаружив очередной счет на оплату подписки на софт

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Прокуратура Польши в 2021 году приобрела шпионское программное обеспечение (ПО) Hermes, предполагается, что оно могло быть использовано для слежки за нелояльными предыдущим властям страны политиками. Об этом сообщила Gazeta Wyborcza по итогам собственного расследования.

Согласно эти данным, нынешнее руководство национальной прокуратуры узнало об использовании ведомством Hermes, обнаружив очередной счет на оплату подписки на него. Прокуратура купила ПО весной 2021 года за 15 млн польских злотых ($3,6 млн), информация о стране его происхождения не раскрывается. Журналисты издания полагают, что прокуратура с помощью Hermes следила за политиками, госслужащими, судьями и прокурорами, которые выступали с критикой тогдашнего правительства страны. Подчеркивается, что прокуратура не использовала ПО в целях слежки напрямую, а поручала это сотрудникам Агентства внутренней безопасности (польская спецслужба) за отдельную плату.

Прокуратура собирается начать соответствующее расследование в ближайшее время, отмечает издание. Как утверждается, Hermes дает доступ к большему объему данных на мобильных устройствах, чем Pegasus, в неправомерном использовании которого нынешние польские власти подозревают Центральное антикоррупционное бюро.

Как ранее сообщали польские СМИ, спецслужбы прослушивали телефонные разговоры политиков с помощью израильского шпионского ПО Pegasus. Кабмин премьер-министра Дональда Туска принял решение провести расследование его предполагаемого использования при прежнем правительстве. Законодатели одобрили состав комиссии, которая будет этим заниматься. Первое заседание комиссии прошло 19 февраля.