Иран опроверг информацию о планах по созданию военной базы в Судане

The Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда, ранее сообщила, что Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье в обмен на поставки вертолетоносцев

ДУБАЙ, 4 марта. /ТАСС/. Информация о проведении Тегераном и Хартумом переговоров по вопросу создания иранской военной базы на суданском побережье Красного моря является необоснованной и политически мотивированной. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани.

"[Эта информация] <...> является безосновательной, за ней скрываются политические цели", - приводит слова Канани агентство Tasnim.

3 марта газета The Wall Street Journal, ссылаясь на сотрудника суданской разведки Ахмеда Хасана Мухаммеда, утверждала, что Тегеран вел переговоры о создании своей военно-морской базы на суданском побережье Красного моря в обмен на поставки вертолетоносцев для армии Судана.