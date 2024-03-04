Пресс-конференцию премьера Госсовета КНР отменили после сессии национального парламента

Ожидается, что пресс-конференция главы правительства после сессии ВСНП больше не будет проводиться в ближайшие несколько лет

ПЕКИН, 4 марта. /ТАСС/. Традиционная пресс-конференция главы правительства КНР после завершения сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) не будет проводиться в этом году. Об этом заявил официальный представитель 2-й сессии ВСНП 14-го созыва Лоу Циньцзянь.

"В этом году пресс-конференция премьера Госсовета КНР проводиться не будет. Если не возникнут особые обстоятельства, пресс-конференция главы правительства после сессии ВСНП больше не будет проводиться в ближайшие несколько лет", - заявил Лоу Циньцзянь.

Вторая сессия ВСНП 14-го созыва пройдет с 4 по 11 марта. В ходе сессии китайские законодатели обсудят ключевые направления развития Китая. Повестка сессии включает рассмотрение докладов о работе правительства и выполнении плана социально-экономического развития на 2023 год, а также проекта развития на 2024 год, отчета об исполнении центрального и местных бюджетов за прошлый год и их проектов на текущий год. Кроме того, будет рассмотрено предложение Постоянного комитета (ПК) ВСНП о внесении поправок в закон об организации Госсовета КНР, доклады о работе Постоянного комитета ВСНП, Верховного народного суда и Верховной народной прокуратуры КНР.