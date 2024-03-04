В Польше заявили, что на северо-востоке, предположительно, упал метеозонд

Представитель местной полиции сообщил, что полицейские оцепили место падения объекта и ожидают прибытия подразделений вооруженных сил

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Неизвестный объект, предположительно метеозонд, упал на территории Варминьско-Мазурского воеводства на северо-востоке Польши. Об этом сообщил представитель местной полиции.

"Сегодня (4 марта 2024 года - прим. ТАСС) в утренние часы мы получили уведомление о том, что на территории одного из хозяйств в гмине (наименьшая административная единица в Польше - прим. ТАСС) Милаково был обнаружен, предположительно, метеозонд", - заявил телеканалу Polsat сотрудник комендатуры полиции в городе Оструда Михал Пшибылек. Полицейские оцепили место падения объекта и ожидают прибытия подразделений вооруженных сил и полиции, которым предстоит установить происхождение объекта.