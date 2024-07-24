США готовы помочь Румынии в поисках упавших предметов близ границы с Украиной

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер, отметил, что Вашингтон продолжит оценивать ситуацию и делиться с Бухарестом любой новой информацией

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы при необходимости помочь румынским властям в поиске "возможных упавших предметов" возле границы с Украиной. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Мы продолжим оценивать ситуацию и делиться [с Румынией] любой новой информацией, - сказал он. - Если они попросят нас о каком-либо сотрудничестве, мы будем готовы помочь".

Ранее Минобороны Румынии сообщило, что ведет поиски "возможных упавших предметов" возле границы с Украиной в уезде Тулча (северо-восток страны). Военное ведомство проинформировало, что два румынских самолета F-16 были подняты в воздух "для мониторинга воздушной ситуации" в ночь на 24 июля.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям Румынии распространил на севере уезда Тулча сигнал тревоги, проинформировав о возможности падения предметов из воздушного пространства близ границы с Украиной. В сообщении уточнялось, что сигнал был передан после того, как были замечены несколько беспилотников, приближавшихся к северной части уезда.