США выразили обеспокоенность возможным укреплением связей Белоруссии с КНДР

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что не может дать конкретную оценку визиту министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова в Пхеньян

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. США обеспокоены якобы возможной активизацией сотрудничества в сфере обороны между Белоруссией и КНДР. Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепартамента заявил, что он не может дать конкретную оценку визиту министра иностранных дел Белоруссии Максима Рыженкова в Пхеньян. "Как вы знаете, мы крайне обеспокоены укреплением сотрудничества в сфере безопасности между Россией и Северной Кореей. И если мы увидим поставки оружия Северной Кореей какой-либо другой стране или любой другой страной в Северную Корею, мы будем в равной степени обеспокоены этим", - добавил Миллер.

Глава МИД Белоруссии 23-26 июля находится с официальным визитом в Корейской Народно-Демократической Республике. Как сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства по итогам переговоров Рыженкова с министром иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, стороны договорились активизировать сотрудничество.