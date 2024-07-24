В ООН призвали расследовать убийство 26 человек в Папуа - Новой Гвинее

Верховный комиссар всемирной организации по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что он "в ужасе от шокирующей вспышки смертоносного насилия"

ЖЕНЕВА, 24 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 26 человек были убиты в ходе нападения неизвестных на три деревни в провинции Восточный Сепик в Папуа - Новой Гвинее. Об этом сообщило в Женеве Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), призвавшее власти страны провести беспристрастное расследование и наказать виновных.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что он "в ужасе от шокирующей вспышки смертоносного насилия", которая, по его словам, по-видимому, стала следствием "спора о собственности на землю и озеро и о правах пользования" в Папуа - Новой Гвинее. "Призываю власти провести оперативное, беспристрастное и транспарентное расследование и обеспечить привлечение виновных к ответственности", - отметил он, подчеркнув, что пострадавшие и их семьи должны получить возмещение и эффективную защиту от нападений.

По имеющимся у УВКПЧ сведениям, "в результате нападений на три деревни в провинции Восточный Сепик 16 и 18 июля погибли по меньшей мере 26 человек, в том числе 16 детей". В управлении считают, что "это число может превысить 50", поскольку поиск пропавших без вести еще не закончен. Более 200 жителей подвергшихся нападению деревень "бежали, поскольку их дома подожгли". Тюрк призвал власти предпринять шаги для устранения "коренных причин споров о земле и озерах и таким образом предотвратить повторение насилия".