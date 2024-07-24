Британия перебросит в Польшу эскадрилью истребителей Eurofighter в январе 2025 года

По данным Минобороны, Лондон участвует в реализации программы Miecznik по строительству трех многоцелевых фрегатов для польских ВМС и в развертывании системы ПВО ближнего радиуса действия Narew

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Британские власти направят в Польшу в начале следующего года эскадрилью истребителей Eurofighter Typhoon для защиты восточного фланга НАТО. Об этом сообщил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш после встречи с его британским коллегой Джоном Хили в Варшаве.

"Еще один эффект наших переговоров - это заявление о переброске от 4 до 6 [истребителей] Еurofighter для участия в миссии Air Policing", - приводятся слова министра в сообщении, опубликованном на сайте польского оборонного ведомства. Британская эскадрилья прибудет в Польшу в январе 2025 года, уточнил Косиняк-Камыш.

По данным Минобороны, Лондон участвует в реализации программы Miecznik по строительству трех многоцелевых фрегатов для польских ВМС и в развертывании системы ПВО ближнего радиуса действия Narew. В марте Соединенное Королевство продлило срок размещения системы ПВО средней дальности Sky Sabre в республике до конца 2024 года. Подразделение Sky Sabre занимается охраной базы в Жешуве, через которую поступает помощь Украине.