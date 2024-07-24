Белый дом отрицает, что скрывал ухудшение состояния здоровья Байдена

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер добавила, что решение президента США было непростым

ВАШИНГТОН, 24 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отрицает, что американские власти скрывали от общественности информацию об ухудшении состояния здоровья и умственных способностей президента США Джо Байдена.

"Во-первых, это не было укрывательством. Я знаю, что это нарратив, который вам нравится, но это не так", - сказала она, отвечая на регулярном брифинге для журналистов на вопрос, кто "приказал чиновникам Белого дома скрывать ухудшение" состояния президента.

Она добавила, что решение Байдена о выходе из президентской гонки было непростым, и подчеркнула, что он "сам обо всем расскажет" в вечернем обращении.