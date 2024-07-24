Мадуро призвал инвестировать в нефтегазовую промышленность Венесуэлы

Президент Боливарианской республики отметил позитивный опыт сотрудничества с Тринидадом и Тобаго

КАРАКАС, 24 июля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил заключение семи соглашений о сотрудничестве с Тринидадом и Тобаго в области энергетики и в совместной разработке месторождений природного газа, предложив странам мира инвестировать в нефтегазовую промышленность республики.

"Наступило время экономической интеграции Тринидада и Тобаго и Венесуэлы, время добрососедского сотрудничества двух стран <...>, которое станет примером взаимного уважения без вмешательства во внутренние дела", - заявил Мадуро на церемонии подписания соглашений в президентском дворце, которая транслировалась телеканалом Venezolana de Televisión.

Подписанные документы включают лицензии на разведку и эксплуатацию месторождений природного газа на венесуэльской платформе Deltana в общих с Тринидадом и Тобаго территориальных водах.

"Впервые в истории человечества возникает многополярный мир с новыми державами, у которых нет ни колониальных, ни имперских планов, в новых регионах мира, которые поднимаются с невиданной силой", - заявил Мадуро. Он подчеркнул, что "Венесуэла в последние годы подвергается преследованию и нападкам, но научилась идти вперед своим собственным путем, подвергаясь дикой агрессии". Президент напомнил о 930 американских санкциях, которые нанесли огромный урон экономике страны.

Мадуро предложил странам мира, не задерживаясь, инвестировать в нефтегазовую промышленность Венесуэлы. Он обратился к потенциальным инвесторам, заявив, что "гарантирует юридическую безопасность, стабильность и спокойствие" для всех нефтяных и газовых проектов. Мадуро также считает, что "в ближайшие годы Венесуэла удивит мир новой экономической моделью развития".