США считают, что Нетаньяху действительно хочет достичь сделки с ХАМАС

По словам представителя американской исполнительной власти, Израиль не намерен растягивать конфликт до выборов главы Белого дома

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Американские власти считают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху действительно настроен добиться заключения сделки с палестинским радикальным движением ХАМАС, а не пытается тянуть время до президентских выборов в США. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в четверг встрече президента США Джо Байдена и Нетаньяху в Вашингтоне.

"Если мы сделаем такой вывод, мы об этом заявим очень четко", - сказал представитель исполнительной власти США, отвечая на вопрос, почему Вашингтон думает, что премьер Израиля не пытается растянуть переговоры до ноября, когда состоятся выборы.

Он отметил, что в переговорном процессе наблюдается прогресс, но проблемные моменты остаются и требуют реализации, поскольку без этого сделка невозможна. "Но мы считаем, что они решаемы. Это не какие-то непреодолимые проблемы", - подчеркнул чиновник. "Поэтому мы пока не готовы сделать такой вывод", - добавил он, говоря о намерениях израильского премьера.