США ждут продолжения контактов с посредниками по перемирию в Газе

По словам представителя американской администрации высокого ранга, в ближайшую неделю состоятся личные встречи

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. США ожидают продолжения личных контактов с посредниками в переговорах по заключению сделки о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом в среду заявил представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей встрече президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Вашингтоне.

По словам чиновника, на встрече в четверг "будут обсуждаться остающиеся пробелы" в переговорах по урегулированию в секторе Газа и то, "как их устранить". "Мы в качестве посредника работаем с Египтом и другими странами для того, чтобы продвинуться [в сторону заключения сделки]. И я предполагаю, что в ближайшую неделю состоятся личные встречи, на которых мы приложим все усилия, чтобы закрыть этот вопрос", - отметил он, не став при этом обозначать возможные сроки заключения сделки.

Как считает представитель американской администрации, переговоры пока находятся "не на той стадии", когда речь зайдет о "подписании и реализации" сделки. "Мы считаем, что при определенных усилиях и работе со стороны посредников остающиеся [пробелы] могут быть устранены, на это не должно уйти бесконечное количество времени", - считает он. "Мы ожидаем довольно серьезную активность на этом направлении в течение ближайшей недели", - подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве с целью освобождения похищенных.