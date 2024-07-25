"Хезболлах" заявила о применении ракет "земля - воздух" против самолетов Израиля

Израильские истребители вынуждены были развернуться, сообщило шиитское формирование

БЕЙРУТ, 25 июля. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны шиитской милиции "Хезболлах" открыли огонь по истребителям израильских ВВС, появившимся в небе над южной частью Ливана. Об этом говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления применили ракеты "земля - воздух" против неприятельских самолетов, которые вторглись в ливанское воздушное пространство, и заставили их повернуть обратно в сторону границы", - указывается в тексте.

Ранее телеканал Al Mayadeen передал, что израильские ВВС нанесли удары по населенным пунктам Бинт-Джбейль, Кфар-Хаммам и Эль-Хиям, которые служат форпостами шиитских отрядов. Власти сообщили, что в результате авианалета разрушено 8 домов, еще 22 повреждено.

По данным МВД республики, с начала военной эскалации на юге Ливана в октябре 2023 года материальный урон был нанесен более чем 3,2 тыс. домов. Число жертв среди мирных граждан выросло за 10 месяцев до 104. "Хезболлах" и палестинские группировки потеряли 518 бойцов.