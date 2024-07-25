КНР назвала формирование системы безопасности в Европе выходом из кризиса на Украине

Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй отметил, что "подливание масла в огонь и перекладывание вины" не являются верным способом решения конфликта

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Формирование путем переговоров устойчивой системы безопасности в Европе станет единственным выходом из кризиса на Украине. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй.

"Единственным выходом станет соблюдение правомерных интересов в области безопасности всех сторон и установление сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности путем диалога и переговоров", - отметил представитель китайской дипмиссии. "Китай неоднократно подчеркивал, что раздувание пламени, подливание масла в огонь и перекладывание вины не являются верным способом решения проблемы Украины", - подчеркнул он