Трамп заявил, что Байдена вывели из предвыборной гонки "недемократическим путем"

Бывший президент США считает, что американскому лидеру поставили ультиматум

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп (республиканец) считает, что руководство Демократической партии заставило американского лидера Джо Байдена выйти из предвыборной гонки "недемократическим путем".

"На самом деле произошло то, что лидеры Демократической партии сделали очень недемократический шаг, боссы [партии] сказали: либо ты [Байден] уходишь, либо мы отстраним тебя, используя 25-ю поправку [к конституции]", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Согласно 25-й поправке к Конституции США вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Поправка определяет порядок установления временной недееспособности президента.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все громче звучать призывы к американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.