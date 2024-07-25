Трамп назвал Харрис некомпетентной и сумасшедшей, способной разрушить страну

Экс-президент США добавил, что вице-президент стояла за каждым провалом действующего американского лидера

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп назвал Камалу Харрис некомпетентным и сумасшедшим вице-президентом, стоящим за каждым провалом американского лидера Джо Байдена.

"Она самый некомпетентный вице-президент", - сказал он, выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине.

"За 3,5 года [президентского срока Байдена] Камала Харрис была <...> движущей силой каждой катастрофы Байдена. Она радикальная левая сумасшедшая, которая уничтожит нашу страну, если ей когда-нибудь представится шанс прийти к власти", - добавил Трамп.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали все чаще звучать призывы к действующему американскому лидеру отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания на пост главы государства, поддержав при этом выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.