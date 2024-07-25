NYT: палестинское движение выпустило насекомых в отель Нетаньяху в Вашингтоне

По данным газеты, администрация отеля уже устранила последствия акции

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Палестинское движение выпустило насекомых в отель в Вашингтоне, где остановилась израильская делегация во главе с премьер-министром израильского государства Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщила газета The New York Post.

По ее данным, речь идет о личинках и сверчках, которые были разбросаны в одном из залов отеля по столу, где стояли американские и израильские флаги. Как отмечается, палестинское движение устроило "хаос" в отеле.

При этом издание указывает, что администрация отеля уже все устранила.

Нетаньяху находится с визитом в Вашингтоне, ранее он выступил на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.