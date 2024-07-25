КНР призвала США прекратить поддерживать сепаратистские силы на Тайване

Пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй отметил, что вопрос Тайваня - это внутреннее дело КНР

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны прекратить любую форму поддержки сепаратистских сил на Тайване. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, комментируя высказывания помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка.

По словам представителя посольства, Пекин "неоднократно подчеркивал, что этот вопрос [Тайваня] является внутренним делом Китая, которое не терпит внешнего вмешательства".

"Американская сторона должна понять природу и расчет сепаратистских сил, выступающих за "независимость Тайваня", осознать серьезный вред, который они наносят миру и стабильности в Тайваньском проливе и китайско-американским отношениям, придерживаться принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике, а также прекратить поддержку сил, выступающих за "независимость Тайваня" в любой форме", - отметил Лю Пэнъюй.

Критенбринк, выступая ранее на семинаре в Американском предпринимательском институте в Вашингтоне, заявил, что госсекретарь США Энтони Блинкен на планируемой встрече с министром иностранных дел КНР Ван И в Лаосе планирует затронуть ситуацию вокруг Тайваня. По его словам, у Вашингтона "есть ряд обеспокоенностей по поводу шагов, которые делает Китай, чтобы усилить давление на Тайвань, применять принуждение в отношении Тайваня таким образом, который угрожает подорвать мир и стабильность в Тайваньском проливе".

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. США признают принцип "одного Китая", однако постоянно провоцируют Пекин, отправляя делегации чиновников на Тайвань, а также поставляя острову оружие. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.