Трамп призвал американцев не доверять Харрис

Бывший глава государства пояснил свою позицию тем, что вице-президент лжет об истинном состоянии лидера страны Джо Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп (республиканец) считает, что вице-президенту Камале Харрис нельзя доверять вообще, если она лжет об истинном состоянии американского лидера Джо Байдена (демократ).

"Если Камала будет так нагло лгать вам об умственной недееспособности Джо Байдена, то она будет лгать вам обо всем, ей нельзя доверять вообще никогда. Как и мошенник Джо, Камала Харрис не годится для управления страной", - сказал Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина.

Республиканец назвал Харрис лживой.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, кандидатуру которого, как ожидалось, должны были утвердить на общенациональном съезде в Чикаго (штат Иллинойс), намеченном на 19-22 августа. Однако после провального выступления Байдена на предвыборных теледебатах с республиканцем Дональдом Трампом, состоявшихся 27 июня, в США, причем и в стане демократов, стали активно призывать президента отказаться от дальнейших попыток сохранить за собой высший государственный пост. Байден 21 июля сообщил, что не будет добиваться переизбрания, поддержав выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты от демократов.