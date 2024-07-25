Байден планирует уделить основное внимание вопросам экономики и защиты прав

ВАШИНГТОН, 25 июля. /ТАСС/. Джо Байден в оставшиеся до завершения его полномочий на посту президента США месяцы намерен уделять основное внимание вопросам, касающимся экономики и защиты прав. Об этом говорится в выдержках из его речи, распространенных в среду пресс-службой Белого дома.

"В течение следующих шести месяцев я буду сосредоточен на выполнении работы на посту президента. Это означает, что я продолжу обеспечивать снижение цен для семей трудящихся и рост экономики. Я продолжу защищать наши личные свободы и гражданские права - от права голосовать до права выбирать", - говорится в выдержках из обращения Байдена, с которым он, как планируется, выступит в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск).