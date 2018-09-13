В ДНР считают критической ситуацию с законом об особом статусе Донбасса

ДОНЕЦК, 13 сентября. /ТАСС/. Исполняющая обязанности министра иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова назвала критической нынешнюю ситуацию с законом об особом статусе Донбасса, который Киев до сих пор не продлил.

"Ситуация с продлением закона об особом статусе, в который необходимо до 11 октября внести изменения, критическая. Но мы будем прилагать все усилия, чтобы все пункты комплекса мер были выполнены", - цитирует ее Донецкое агентство новостей.

Действие закона об особом статусе Донбасса заканчивается 6 октября 2018 года. В конце августа спикер парламента Украины Андрей Парубий заявил, что вопрос о продлении будет вынесен на голосование после политических консультаций среди депутатов Рады. По словам Парубия решение "будет зависеть от консультаций и с политическими силами, и с главами фракций".

Закон об особом статусе

Закон о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам провозглашенных Донецкой и Луганской областей был принят в октябре 2014 года сроком на три года. Он является ключевым документом для политического урегулирования на востоке Украины. Представители провозглашенных республик Донбасса не раз заявляли, что отказ от его продления будет означать и отказ от реализации самих минских соглашений.

Верховная рада 6 октября 2017 года приняла закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", продлевающий на год особый статус Донбасса. Продлив формально действие особого статуса, Киев, тем не менее, внес в текст закона поправки, согласно которым особый статус вступит в силу только с момента обретения нынешней украинской властью полного контроля над территорией, с которой будут выведены "все незаконные вооруженные формирования и военная техника, а также боевики и наемники".

Таким образом, оказались перечеркнутыми все переговоры контактной группы по вопросу проведения в Донбассе местных выборов и введения там особого статуса самоуправления в рамках конституционной реформы на Украине, как это оговорено минскими соглашениями, а также договоренность "нормандской четверки" о механизме введения в действие закона об особом статусе по "формуле Штайнмайера" (главы МИД Германии Франка-Вальтера Штайнмайера с декабря 2013 по январь 2017 года). Более того, в текст закона внесена фраза о том, что продление особого статуса направлено, в числе прочего, на создание "необходимых условий для развертывания в отдельных районах Донецкой и Луганской областей миротворческой операции ООН".