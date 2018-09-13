СМИ: Израиль завершил программу предоставления гуманитарной помощи Сирии

ТАСС, 14 сентября. Армия обороны Израиля объявила о завершении пятилетней программы гуманитарной помощи гражданам Сирии. Об этом в четверг сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа.

Программа "Добрый сосед" была инициирована в 2013 году и направлена на оказание гуманитарной помощи сирийским гражданам на пограничной с Израилем территории страны. Раненые сирийцы могли беспрепятственно въехать в Израиль для получения медицинской помощи, израильские неправительственные организации могли передавать гуманитарную помощь через границу. В 2016 году в рамках программы сирийцы получили возможность проходить лечение, не связанное с травмами от боевых действий, в дневных стационарах вблизи границы.

Причиной завершения программы ЦАХАЛ назвал возвращение пограничного сирийского региона под контроль правительственных войск. По данным армии обороны, за медицинской помощью в рамках программы обратились более 11900 человек.