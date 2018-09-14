Помпео обвинил Россию в попытках подорвать санкционный режим Совбеза ООН в отношении КНДР

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты считают, что Россия своими действиями, в том числе внесением поправок в доклад группы экспертов комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна, пытается подорвать резолюции Совета Безопасности ООН. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в Госдепартаменте госсекретарь США Майкл Помпео.

"Россия активно пыталась подорвать резолюции Совета Безопасности ООН своей работой с комитетом 1718, который оценивает соблюдение санкций. Они пытались изменить формулировки [в докладе] комитета 1718, который он исторически готовит", - утверждал Помпео.

"Я рассчитываю, что будет опубликован оригинальный документ [без внесения правок, на которых настояла Россия]. Это покажет настоящую картину по поводу выполнения санкций и нарушения санкционного режима. Это важно", - полагает Помпео.

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

12 июля США обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Reuters, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР. 26 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал доказательства о незаконных поставках нефти, предлагаемые Вашингтоном, неубедительными.

Ранее в четверг в пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии. Как указали в пресс-службе, "ситуация с докладом еще раз показала важность взаимодействия группы экспертов с государствами - членами".

О "вмешательстве" в выборы

Госсекретарь США также заявил, что Вашингтон готов обеспечить "быстрые и серьезные последствия" тем силам за рубежом, которые вмешиваются в американские выборы.

Он рассказал про подписанный президентом США Дональдом Трампом указ, предусматривающий применение односторонних санкций в отношении иностранных организаций и лиц за вмешательство в ход выборов в США. "Указ дает ясно понять России и любому другому иностранному государству или лицу, действующему от их имени, что вмешательство в выборы в Соединенных Штатах будет быстрые и серьезные последствия", - отметил он.

Об указе

В декабре прошлого года Совбез ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

12 июля США обвинили КНДР в нарушении санкций Совета Безопасности ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Reuters, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР. 26 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал доказательства о незаконных поставках нефти, предлагаемые Вашингтоном, неубедительными.