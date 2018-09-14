Пентагон: данные бывшего грузинского министра о лабораториях США в стране "смехотворны"

ВАШИНГТОН, 14 сентября. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Заявления экс-министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе о секретных экспериментах США над людьми в американских лабораториях на территории республике смехотворны и ни в коей мере не соответствуют действительности. Об этом сообщил в пятницу ТАСС официальный представитель министерства обороны США Эрик Пэхон.

"Эти утверждения просто смехотворны и ни в коей мере не соответствуют действительности", - заявил он. Представитель минобороны утверждал, что данные обвинения "совершенно абсурдны", а также посчитал их частью "российской кампании дезинформации против Запада". "Соединенные Штаты не разрабатывают биологическое оружие в центре Лугара. Кроме того, он вообще не является американским учреждением", - пояснил он.

Пэхон также подчеркнул, что "Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара принадлежит и выполняет свои функции под управлением Национального центра по контролю над заболеваниями и общественного здоровья".

Ранее в пятницу в Минобороны РФ заявили, что изучают опубликованные на сайте Гиоргадзе документы по военно-биологической программе США. По данным российского оборонного ведомства, ставшие известными "вопиющие факты и документы содержат признаки серьезных нарушений американской стороной Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, ратифицированной США в 1972 году".

Исследовательский центр общественного здравоохранения Ричарда Лугара был открыт недалеко от Тбилисского международного аэропорта в поселке Алексеевка в 2011 году в соответствии с американской правительственной программой. Он занимается исследованием биологических угроз. 11 сентября бывший министр госбезопасности Грузии заявил на пресс-конференции в Москве, что располагает документами, подтверждающими, что в исследовательском центре проводились опасные эксперименты, а также призвал президента США Дональда Трампа расследовать деятельность лаборатории. Гиоргадзе также сказал, что американские военные и частные подрядчики могли проводить там секретные эксперименты над людьми.