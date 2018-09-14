Канада может продлить свою военную миссию в Ираке

ОТТАВА, 15 сентября. /ТАСС/. Командующий канадской миссией в Ираке генерал Колин Кивер заявил, что Оттава может продлить мандат на пребывание воинского контингента в стране. Заявление военнослужащего передает агентство The Canadian Press.

По словам генерала, правительство Ирака и после разгрома террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) будет полагаться на Канаду и других своих международных партнеров в деле обеспечения безопасности. "Они признают, что им нужна постоянная помощь для обеспечения безопасности и работы по стабилизации и процветания Ирака", - сказал Кивер.

Генерал отметил, что предложение по продлению текущей канадский миссии в Ираке, рассчитанной до марта 2019 года, может быть направлено минобороны Канады в кабинет премьер-министра Джастина Трюдо уже осенью.

В октябре 2014 года правительство занимавшего на тот момент пост премьер-министра Канады Стивена Харпера приняло решение направить на базу ВВС в Кувейте небольшую авиагруппу и обслуживающий ее техперсонал для борьбы с группировкой ИГ в составе международной коалиции под руководством США. Также в Северный Ирак прибыли 69 военных инструкторов. В феврале 2016 года, по решению премьер-министра Трюдо, ВВС страны прекратили бомбардировки позиций боевиков ИГ в Сирии и Ираке, но два самолета-разведчика и один самолет-заправщик остались в Кувейте для помощи авиации союзников. Позже Оттава увеличила число своих военных инструкторов с 69 до 230 человек, а общая численность канадских солдат на Ближнем Востоке сейчас составляет около 830 человек.