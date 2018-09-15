Генпрокурор Сальвадора выступил за экстрадицию экс-президента Фунеса

ТАСС, 15 сентября. Генеральный прокурор Сальвадора обратился к суду с просьбой одобрить запрос об экстрадиции бывшего президента государства Маурисио Фунеса из Никарагуа. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей прокуратуры страны.

По его данным, прокуроры представили в четверг в Верховный суд Сальвадора запрос об экстрадиции Фунеса, его партнера, а также двух сыновей. Как отмечается, помимо прочих обвинений, они подозреваются в трате государственных средств на личные нужды.

В свою очередь Маурисио Фунес на странице в сети Twitter назвал запрос прокуратуры пиар-ходом и добавил, что стал жертвой политических атак консерваторов и бизнесменов.

13 сентября суд приговорил Элиаса Антонио Саку - предшественника Фунеса на посту главы государства - к 10 годам тюрьмы за отмывание денег и хищение более $300 млн государственных средств.

Фунес возглавлял страну с 2009 года по 2014 год, в 2016 году ему было предоставлено убежище в Никарагуа. Власти Сальвадора полагают, что администрация Фунеса причастна к хищению порядка $350 млн, а также отмыванию денег. По мнению генпрокурора Дугласа Мелендеса, экс-президент выстроил "сложную сеть для хищения государственных средств".