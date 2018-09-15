WSJ: США с союзниками создадут центр отслеживания нарушающих санкции против КНДР судов

НЬЮ-ЙОРК, 15 сентября. /ТАСС/. США и их союзники решили создать координационный центр, предназначенный для отслеживания перемещений кораблей, которые поставляют в КНДР в обход международных санкций такую продукцию, как топливо и другие продукты нефтепереработки. Об этом сообщила в пятницу в газета The Wall Street Journal .

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на источники сообщала, что США и их союзники вскоре активизируют проверки выполнения санкций, наложенных на КНДР, и перестанут умалчивать о случаях их нарушения.

Страны, участвующие в этой коалиции, предоставят свои военные корабли и разведывательные самолеты для отслеживания судов, предположительно нарушающих санкции в отношении КНДР, пишет газета.

По ее сведениям, такой штаб будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge, базирующегося на американской морской базе в Йокосуке. В состав координационного центра войдут более 50 представителей из таких стран-союзников США, как Австралия, Великобритания, Канада, Новая Зеландия, Франция, Южная Корея и Япония, отмечает издание.

Как отмечал телеканал, Вашингтон по мере подготовки второго саммита США - КНДР хочет сделать более публичными проверки степени соблюдения таких рестрикций, особенно в области мониторинга передвижения судов с нефтепродуктами к берегам КНДР в Восточно-Китайском море.

12 июля США обвинили Пхеньян в нарушении санкций Совбеза ООН, ограничивающих импорт в эту страну нефтепродуктов, а также в скрытой перекачке подобных грузов с судна на судно в открытом море. При этом, по данным агентства Reuters, Вашингтон потребовал от Москвы и Пекина немедленно прекратить любые поставки нефтепродуктов в КНДР. 26 июля заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Артем Кожин назвал представленные Вашингтоном доказательства незаконных поставок нефти в КНДР неубедительными.