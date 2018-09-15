МИД Колумбии сообщил о предположительном нарушении границы венесуэльскими военными

БОГОТА, 15 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Колумбии в пятницу заявило о возможном нарушении границы венесуэльскими военными и захвате колумбийских граждан в восточном департаменте Вичада.

"Правительство Колумбии через министерство иностранных дел сообщает, что 13 сентября 2018 года оно получило предварительную информацию, согласно которой в секторе колумбийских островов Майпурес, в муниципалитете Кумарибо, [департамента] Вичада, мог состояться рейд на острова, являющиеся частью колумбийской территории. 20 вооруженных членов Национальной гвардии Боливарианской Республики могли напасть на колумбийских граждан и задержать троих из них", - говорится в заявлении МИД.

Ведомство отмечает, что задержанные "уже получают помощь от колумбийского консульства в [венесуэльском городе] Пуэрто-Аякучо". МИД Колумбии подчеркивает, что на место инцидента уже отправлена специальная комиссия для расследования. В случае подтверждения, что события произошли на колумбийской территории, будут приняты "соответствующие дипломатические меры для защиты интересов республики Колумбия".