Сингапур рассчитывает подписать с РФ серию соглашений во время визита Путина

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Сингапур и Россия работают над подготовкой серии соглашений, которые планируется подписать во время визита президента РФ Владимира Путина в ноябре. Об этом сообщила в субботу журналистам посол Республики Сингапур в РФ Лим Кхенг Хуа.
"В качестве председателя АСЕАН мы проводим саммит ассоциации в ноябре, а также Восточноазиатский саммит - встречу лидеров АСЕАН и стран - партнеров по диалогу, - сказала она. - На это мероприятие мы пригласили президента РФ Владимира Путина. Он дал свое согласие, так что он будет в Сингапуре 13-15 ноября".
"Состоится его государственный визит - важное событие с точки зрения двусторонних отношений, поскольку президент Путин посетит Сингапур впервые, - продолжила дипломат. - Мы ожидаем, что российская делегация будет большой, и обе стороны уже работают над подготовкой к подписанию серии соглашений и меморандумов о взаимопонимании".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в начале сентября сообщил, что Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре.
Саммит пройдет 11-15 ноября. Его должны посетить представители десяти стран - главы Брунея, Вьетнама, Индонезии, Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Сингапура, Таиланда и Филиппин. Также приглашения на мероприятие разосланы в Россию, США, Индию, Китай, Новую Зеландию, Японию, Южную Корею и Австралию.