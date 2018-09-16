СМИ: власти Греции назвали "дешевым трюком" слова оппозиции по македонскому вопросу

АФИНЫ, 16 сентября. /ТАСС/. Правительство Греции назвало "дешевым трюком" очередные заявления лидера главной оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакоса Мицотакиса о том, что его партия будет голосовать в парламенте против заключенного со Скопье соглашения о переименовании соседней страны в Республику Северная Македония.

"Лидер "Новой демократии" отдал дань ультраправым рефлексам своей парламентской группы по македонской проблеме, прибегнув к очередному дешевому трюку, так как он [Мицотакис] не обещал отменить соглашение [со Скопье], если его примет нынешний состав греческого парламента", - заявила пресс-служба премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Ее слова приводит в воскресенье газета "Вима".

Выступая в субботу на Салоникской международной ярмарке с речью, Мицотакис обвинил правительство в том, что оно заключило позорное соглашение с соседней страной о новом госназвании. "Тяжелая тень опустилась на Северную Грецию. Это соглашение по проблеме Скопье, которое без учета мнения греческого парламента, без учета мнения греческого народа подписали [премьер] Ципрас, [министр иностранных дел Никос] Котзиас и [лидер партии "Независимые греки", министр национальной обороны Панос] Камменос. Позорное соглашение, которое впервые предоставляет нашим соседям "македонскую идентичность" и "македонский язык", - заявил Мицотакис, назвав при этом "еще более стыдной грубую попытку правительства называть ультраправыми тех, кто не согласен и протестует против соглашения" со Скопье.

"Я хочу отсюда, из столицы [греческой] Македонии, отправить четкий сигнал всем, - продолжил Мицотакис. - "Новая демократия" проголосует против этого соглашения. Либо сейчас, либо в следующем парламенте. И если в конечном итоге греческий парламент проголосует против соглашения, подписанного [правящей партией] СИРИЗА, то и другая сторона [Скопье] должна знать, что переговоры начнутся с самого начала".

Оппозиция собирается выполнять договоренности со Скопье

"Новая демократия", лидирующая в опросах общественного мнения и имеющая все шансы победить на предстоящих в следующем году парламентских выборах, уже неоднократно заявляла, что будет голосовать против соглашения со Скопье в парламенте Греции, но ни разу не обмолвилась о том, что в случае прихода к власти может денонсировать данный договор. Представители правящей партии утверждали, что лидер "Новой демократии", подвергая жесткой критике соглашение со Скопье "во внутриполитических целях" для завоевания голосов избирателей, в частных беседах с европейскими политиками обещал, что его партия будет выполнять соглашение со Скопье, если оно будет принято греческим парламентом.

Соглашение по новому названию

Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики. Оно предусматривает использование названия "Республика Северная Македония". Однако македонский президент Гёрге Иванов отказался подписать его.

Правительство Македонии намерено 30 сентября провести референдум по новому конституционному наименованию страны, а в январе следующего года парламент бывшей югославской республики должен будет утвердить изменения, внесенные в связи с этим в конституцию страны. Эти изменения должны будут, в частности, включать отказ от политики ирредентизма (претензий на территорию Греции и защиту так называемого македонского славянского меньшинства в Греции), а также зафиксировать другие болезненные для местных националистов положения, против чего выступает оппозиция в Македонии.

Большинство греческих оппозиционных партий заявляют, что будут голосовать против соглашения со Скопье, когда оно поступит, предположительно, к маю следующего года в греческий парламент. Причем лидер входящей в правительственную коалицию партии "Независимые греки" Панос Камменос также высказывался против "передачи соседней страны права на использование слова Македония", принадлежащего, по его мнению, исключительно греческой истории и культуре. Камменос пригрозил, что соглашение со Скопье не будет ратифицировано в парламенте Греции, если за него не выскажется на референдуме греческий народ или если за него не проголосует квалифицированное большинство в высшем законодательном органе (180 голосов из 300).

Неизвестно, сможет ли правительство, располагающее сейчас только 152 голосами и голосом еще одного независимого парламентария, заручиться дополнительной поддержкой, учитывая, что из греческих оппозиционных партий документ поддерживает лишь небольшая левая партия "Потами" ("Река", 11 депутатов). Однако правительство полагает, что квалифицированного большинства для одобрения соглашения не потребуется, и его можно будет принять обычным большинством голосов.