Группа Лимы отвергла возможность вторжения в Венесуэлу, о которой заявил генсек ОАГ

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 сентября. /ТАСС/. Страны Группы Лимы выразили несогласие с позицией генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который ранее не исключил возможность военной интервенции в Венесуэлу для свержения правительства Николаса Мадуро. Об этом говорится в совместном заявлении нескольких государств Латинской Америки, опубликованном в воскресенье на сайте МИД Бразилии.

"Правительства Аргентины, Бразилии, Чили, Коста-Рики, Гватемалы, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии, государств - членов Группы Лимы, подтверждают свои обязательства по содействию восстановлению демократии в Венесуэле и разрешению тяжелого политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса, который переживает эта страна, мирным путем, согласованным в ходе переговоров. Таким образом ради данной цели [они] продолжат выдвигать инициативы, соответствующие международному праву. <...> Между тем [они] выражают свою обеспокоенность и неприятие любых действий или заявлений, которые предполагают возможность военного вторжения или насилия, угрозы или применения силы в Венесуэле", - отмечается в документе.

Страны, подписавшие заявление, также призвали правительство Венесуэлы "положить конец нарушениям прав человека, освободить политических заключенных, уважать принцип разделения властей и взять на себя ответственность за тяжелый кризис, который сегодня переживает Венесуэла".

14 сентября генсек ОАГ Луис Альмагро, находясь в колумбийском городе Кукута, заявил, что нельзя исключать возможности проведения военной интервенции в отношении Венесуэлы для разрешения кризиса в этой стране. Однако он подчеркнул, что дипломатический способ выхода из ситуации остается на первом месте.

Ранее газета "Нью-Йорк таймс" сообщила о том, что сотрудники администрации лидера США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения президента Николаса Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально- экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию. На прошлой неделе более 10 стран Латинской Америки в совместном заявлении призвали Венесуэлу принять гуманитарную помощь.