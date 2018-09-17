{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Столтенберг: НАТО не пытается изолировать Россию и верит в необходимость диалога

Генсек альянса также отметил, что между членами организации периодически возникают разногласия

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) не стремится изолировать Россию и верит в необходимость и важность диалога. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в воскресенье интервью порталу Axios.

"Мы никогда не пытаемся изолировать Россию. Мы, на самом деле, верим в диалог с Россией, и мы считаем, что важно говорить с Россией", - отметил он.

Кроме того, Столтенберг прокомментировал предстоящую встречу президентов РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Тайипа Эрдогана на саммите в Тегеране на фоне напряженных отношений некоторых участников Североатлантического альянса с Россией и Ираном и членства Турции в блоке.

"НАТО - это военный альянс, политический альянс 29 стран-членов. У них разные взгляды и разные позиции по многим вопросам, и так было на протяжении десятилетий, начиная с Суэцкого кризиса", - сказал он. "Отчасти именно так работает НАТО - мы разные страны, и зачастую у нас разные взгляды, в том числе на то, как реагировать на международные вызовы, с которыми мы сталкиваемся", - добавил генсек организации.

Столтенберг принимал в пятницу участие в семинаре в Фонде наследия в Вашингтоне, а также встретился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСШАИранТурцияРоссияРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп ТайипСтолтенберг, ЙенсМэттис, Джеймс
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин проведут переговоры 18 и 19 сентября
Как ожидается, лидеры КНДР и Республики Корея обсудят вопросы денуклеаризации и двустороннего сотрудничества
Читать полностью