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Кризис в Сирии
Обновлено 

Эрдоган: Турция намерена укреплять позиции своих военных в Идлибе

Турецкий лидер заявил, что если Анкара не усилит свои наблюдательные пункты в сирийском регионе, это сделают другие

АНКАРА, 17 сентября. /ТАСС/. Турция намерена продолжить укреплять позиции в сирийском регионе Идлиб. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ в самолете по возвращении из Азербайджана в понедельник.

"Это правда, что мы укрепляем позиции наших военных [в Идлибе]. Мы не можем допустить того, чтобы у нас были там какие-либо слабые места, поэтому мы продолжим усиление. Если мы не усилим наши наблюдательные пункты, то кто-нибудь другой может взять инициативу в свои руки, в результате чего могут пострадать мирные люди", - приводит слова Эрдогана газета Haber Turk.

Ранее турецкие СМИ сообщали о том, что командование направило военных в Идлиб, а также к турецко-сирийской границе. В настоящее время республика располагает 12 наблюдательными пунктами по периметру границ региона. В задачу военных из Турции входит контроль за режимом прекращения огня в регионе.

По словам Эрдогана, турецкие военные находятся в Идлибе по просьбам сирийского народа. "Никто в Идлибе не размахивает флагами России, США, Германии или Франции. Люди там размахивают турецкими флагами. И они не граждане Турции, они сирийцы. Так что мы не бросим этих угнетенных людей", - подчеркнул президент.
 

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