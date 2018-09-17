Эрдоган надеется на позитивный диалог с Путиным по Сирии

ТАСС, 17 сентября. Президент Турции Тайип Эрдоган выступает за поиск решения ситуации в Идлибе совместно с РФ и коалицией и надеется на позитивный диалог с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом Эрдоган заявил на борту самолета журналистам, сопровождавшим его в поездке в Азербайджан, сообщает в понедельник телеканал NTV .

"Во время тегеранского саммита [лидеров РФ, Турции и Ирана по Сирии 7 сентября] я увидел Путина в гораздо более позитивном свете. Хочу, чтобы и далее они [РФ] демонстрировали такой же позитивный подход [к урегулированию в Идлибе]", - сказал он. Президенты России и Турции встретятся в понедельник в Сочи, чтобы сверить часы по вопросу урегулирования кризиса в Сирии, сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Эрдоган добавил, что "необходимо найти решение проблемы Идлиба вместе с РФ и коалицией", возглавляемой США. "Мы снова обсудим с господином Путиным Сирию и Идлиб. Если ситуация там продолжит развиваться в том же ключе, результаты могут быть очень тяжелыми. Чтобы не допустить этого, нам нужно найти решение и с РФ, и с коалицией", - сказал он.

Турецкий президент указал, что у его страны есть разногласия с США по Сирии. "С Германией и Францией мы ранее уже проводили переговоры. А с Россией мы [на практике] занимаемся этой проблемой", - отметил Эрдоган, добавив, что "консультации на уровне лидеров, безусловно, необходимы".

Коснувшись взгляда Турции на проблему Идлиба, Эрдоган предложил России "предпринять совместные действия против террористов, которые находятся внутри умеренной сирийской оппозиции". "Но давайте не будем искать оправданий, предлогов для проведения бомбежек этого региона", - сказал турецкий лидер.