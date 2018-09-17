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Дело Надежды Савченко

Верховный суд Украины отказался вернуть Надежде Савченко депутатскую неприкосновенность

Решение подлежит обжалованию в течение 30 дней

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Кассационный административный суд Верховного суда Украины признал законным разрешение Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности депутата Надежду Савченко. Об этом говорится в соответствующем решении суда.

"Суд отказал в иске Савченко о признании противоправным и отмене постановлений Верховной рады о предоставлении согласия на привлечение ее к уголовной ответственности, на задержание и арест", - приводит текст решения издание "Украинские новости".

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Свой иск Савченко обосновывала тем, что "постановления Рады приняты безосновательно, с превышением предоставленных законом полномочий и способом, не предусмотренным Конституцией и законами".

Верховный суд отверг аргументы Савченко и отклонил иск в полном объеме.

Решение суда подлежит обжалованию в Большой палате Верховного суда в течение 30 дней.

Парламент Украины 22 марта лишил Савченко депутатской неприкосновенности и предоставил разрешение на арест. После этого она была задержана и позднее арестована на два месяца. Шевченковский районный суд Киева 4 сентября продлил ей арест до 30 октября. По версии следствия, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале.

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УкраинаДело Надежды СавченкоСавченко, Надежда Викторовна
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