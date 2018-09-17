Трамп надеется, что Ким Чен Ын не изменит стремлению к денуклеаризации

ВЕНА, 17 сентября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп уверен, что лидер КНДР Ким Чен Ын полностью привержен денуклеаризации Корейского полуострова и не изменит двустороннему соглашению с США. Об этом говорится в послании президента США Дональда Трампа, которое зачитал в понедельник министр энергетики США Рик Перри делегатам 62-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.

"Я рад тому, что председатель Ким подтвердил свою приверженность делу полной денуклеаризации Корейского полуострова. Это потребует проверки, но я уверен в том, что он не изменит нашему соглашению, и нашему рукопожатию, которым мы обменялись", - говорится в послании Трампа.

По его словам, "США высоко ценят готовность МАГАТЭ вносить вклад в усилия на благо мира и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире".

Первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре. По ее итогам президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности. Тем не менее намерения сторон в итоговом коммюнике сингапурского саммита не были конкретизированы.