Президент Македонии назвал главной целью вступление страны в НАТО и ЕС

СКОПЬЕ, 17 сентября. /ТАСС/. Присоединение к НАТО и ЕС будет способствовать прогрессу Республики Македония. Об этом заявил президент республики Гёрге Иванов во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом.

"Присоединение к НАТО и ЕС остается стратегической целью и приоритетом Республики Македония, что будет способствовать прогрессу и процветанию всего [балканского] региона", - отметил он.

Президент Македонии подчеркнул, что армия Республики Македония с ее профессионализмом и высокой степенью боевой готовности является проверенным партнером НАТО и регулярно вносит свой вклад в международные миротворческие миссии Североатлантического союза. "Хотя мы не в НАТО, наша армия совместима с НАТО, и за это мы благодарны США. Это вклад в будущее. Мы должны быть готовы к новым угрозам и новым вызовам", - заявил президент Македонии.

Глава республики поблагодарил США за поддержку, оказанную Македонии в целях продвижения реформ в области обороны и безопасности, как финансовую, так и техническую. Иванов подчеркнул, что Республика Македония остается стабильным стратегическим партнером Соединенных Штатов. И что впредь власти страны будут выступать за безопасность, свободу и демократический прогресс в регионе, а также активно содействовать совместной деятельности в борьбе с терроризмом и другими угрозами на международном уровне.

Министр обороны США посетил Скопье в понедельник впервые за последние 14 лет. Одной из основных задач его визита, как сообщалось, является демонстрация поддержки Македонии со стороны США в процессе вступления республики в НАТО, а также приверженности США миру и безопасности в балканском регионе.

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся 25 лет. Греция добивалась изменения названия соседней страны и выступала против ее вступления в Евросоюз и НАТО. 17 июня министры иностранных дел Греции и Македонии Никос Котзиас и Никола Димитров подписали соглашение, в соответствии с которым бывшая югославская республика переименовывается в Республику Северная Македония. Референдум о вступлении страны в НАТО и ЕС назначен на 30 сентября.