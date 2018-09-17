Постпред США в ООН обвинила Россию в систематических нарушениях санкций против КДНР

ООН, 17 сентября. /ТАСС/. Постпред США в ООН Никки Хейли обвинила Россию в том, что та систематически нарушает санкции против КДНР и скрывает это. Такое заявление она сделала в понедельник, выступая на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по санкциям в отношении Пхеньяна.
"Совет Безопасности ООН более не может терпеть действия России, она должна положить конец своим усилиям по прикрытию нарушений санкций", - сказала американский дипломат.
Хейли напомнила, что Россия "просила организовать заседание [СБ ООН], чтобы попросить Совет облегчить санкции в отношении Северной Кореи". "Почему? Потому что Россия обманывает", - изложила она свою версию ситуации.
"Это не одноразовые, а систематические нарушения", - уверена постпред США. "Россия ведет организованную кампанию в СБ, чтобы замаскировать нарушения санкций", - отметила Хейли, добавив, что "США располагают доказательствами этого".
В четверг в постпредстве США при ООН сообщили ТАСС, что Вашингтон созывает 17 сентября внеочередное заседание СБ ООН по КНДР в связи с недовольством тем, что Россия внесла изменения в среднесрочный доклад по санкциям в отношении этой страны. В пресс-службе постпредства РФ при ООН заявили журналистам, что поправки, на которых настаивала российская сторона, внесены в доклад группы экспертов Комитета 1718 о выполнении санкций в отношении Пхеньяна. От внесения данных корректировок "качество доклада только выиграло", уверены в миссии.
В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать северокорейских трудовых мигрантов в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.