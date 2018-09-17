AFP: французскому политику Жан-Мари Ле Пену предъявлены обвинения в клевете

ПАРИЖ, 17 сентября. /ТАСС/. Парижский суд в понедельник предъявил обвинения в клевете известному французскому политику, основателю партии "Национальный фронт" (ныне "Национальное объединение") Жан-Мари Ле Пену. Об этом сообщило агентство AFP.

Дело касается высказываний, сделанных Ле Пеном в эфире радиостанции RTL в 2009 году. Политик тогда заявил, что 90% различных правонарушений совершаются мигрантами.

На заседание Жан-Мари Ле Пен, которому в июне исполнилось 90 лет, прибыл в инвалидной коляске. Его адвокат Фредерик Иоаким подтвердил выдвинутые судом обвинения. "Мы все больше и больше движемся к диктатуре единомыслия. Нам следует беспокоиться о том, что происходит с плюрализмом мнений", - сказал адвокат.

Расследование в связи с высказываниями Ле Пена было начало прокуратурой Парижа по жалобе французской некоммерческой организации SOS Racisme.

В июне 2017 года Европарламент по требованию французской юстиции лишил Ле Пена иммунитета. Политик проходил в качестве обвиняемого по делу об антисемитских высказываниях в отношении известного французского певца с еврейскими корнями Патрика Брюэля.

Жан-Мари Ле Пен возглавлял "Национальный фронт" с момента основания партии в 1972 году до 2011 года, когда он перешел на должность почетного председателя, а главой движения была избрана его дочь Марин Ле Пен. Позднее она начала политику смены имиджа партии в пользу более умеренной риторики, на фоне чего у нее произошел конфликт с отцом из-за его противоречивых высказываний в прессе, которые были сочтены слишком радикальными и некорректными. В результате Ле Пен был исключен из партии, а в марте этого года съезд партия окончательно упразднил и сохранявшийся за ним символический пост почетного председателя. Сам Ле Пен, несмотря на преклонный возраст, продолжает активную общественную деятельность.