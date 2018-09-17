Украинская оппозиция: отказ от договора о дружбе создаст правовой вакуум в отношениях с РФ

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Украинская партия "Оппозиционный блок" выступает против отказа власти продлевать действие договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, так как этот шаг ставит под удар интересы миллионов граждан. Соответствующий комментарий корреспонденту ТАСС был предоставлен пресс-службой политической силы в понедельник.

"Мы помним, каких дипломатических усилий стоило заключение этого соглашения в 1997 году. Сегодня отказ от этого базового документа только создаст опасный правовой вакуум по всему спектру двусторонних отношений, в том числе в вопросе границ", - считают в оппозиции.

В пресс-службе пояснили, что этот международный договор "закрепляет правовые гарантии для миллионов украинских граждан, находящихся и работающих сегодня в России, а также является правовой базой для почти 400 международных, межправительственных и отраслевых соглашений между Украиной и Россией". В результате денонсация документа "поставит под удар интересы миллионов украинских граждан" и "усложнит поиск решений, направленных на достижение мира в Донбассе".

Таким образом, "Оппозиционный блок" не поддерживает решение украинской власти об отказе от договора. Представители политической силы уверены, что "сейчас нужно воздержаться от шагов, которые ведут к увеличению напряженности и взаимного недоверия", и сосредоточиться на реализации минских соглашений с целью мирного политического урегулирования конфликта на востоке Украины. "В украино-российских отношениях сегодня нужны не провокационные жесты, а начало содержательных переговоров, поэтому "Оппозиционный блок" выступает за начало прямых переговоров между Украиной и РФ по всему спектру проблемных вопросов", - резюмировали в пресс-службе.

Президент Украины Петр Порошенко в понедельник подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о прекращении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ. Теперь документ должен быть одобрен Верховной радой.