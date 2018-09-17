СМИ: террористы перекрыли гуманитарный коридор между Идлибом и Алеппо

ТАСС, 17 сентября. Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" перекрыли гуманитарный коридор между Идлибом и Алеппо и не позволяют мирным жителям перебираться на территорию, контролируемую сирийской армией. Об этом сообщила в понедельник газета Al-Watan.

По ее информации, единственный проход для беженцев между населенными пунктами Мареа и Тель-Рафаат на севере Сирии перекрыт бандформированиями. Этот коридор использовали также для выхода из Идлиба боевики, принявшие решение сложить оружие и сдаться властям. Ранее поступили сообщения о перекрытии гуманитарного коридора в районе Абу-Духур на юго-востоке Идлиба.

Одновременно террористы "Джебхат ан-Нусры" продолжают провокационные обстрелы позиций правительственных сил. В ответ, по сведениям Al-Watan, артиллерия сирийской армии нанесла удары по позициям противника на перевале Джиср-эш-Шугур и на стыке провинций Идлиб и Хама. В результате уничтожено большое число боевиков во главе с полевым командиром Айядом Кассаром.

Сирийское командование сосредоточило сейчас на линии соприкосновения с бандформированиями в Идлибе свыше 5 тыс. военнослужащих. Они размещены в Сад-эш-Шахбе, Айн-Декне и на военном аэродроме Менег, а также в окрестностях шиитских селений Нобуль и Эз-Захра.

В свою очередь, турецкое командование в последние две недели подтянуло к границе с Сирией дополнительные бронетехнику, артиллерию, системы залпового огня и личный состав. Ранее в провинции Идлиб турецкие военные оборудовали 12 наблюдательных пунктов для мониторинга созданной там в 2017 году зоны деэскалации.