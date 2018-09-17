Медведчук: переговоры по Сенцову и Сущенко затормозились после убийства Захарченко

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Переговоры о возможном обмене осужденных в России Романа Сущенко и Олега Сенцова ведутся, однако этот процесс затормозился в связи с убийством главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в понедельник заявил лидер общественной организации "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne.

"Предложения и переговоры по поводу освобождения Сущенко, как кстати Сенцова, как и многих других, ведутся, они ведутся постоянно, более того, в отношении Сущенко я могу сказать, что он является предметом этих переговоров", - заверил он, добавив, что пока сложно прогнозировать, когда это может произойти.

При этом Медведчук отметил, что освобождение Сущенко может быть в форме обмена. "У России есть интерес по поводу лиц, которые отбывают наказание на Украине", - сказал он.

В то же время украинский политик признал, что переговорный процесс замедлился. "Ситуация последнего времени затормозила этот процесс - гибель Захарченко. В этой ситуации эти движения, которые были во многом согласованы, и когда такой обмен мог произойти, сегодня не отменен, и есть надежда, что этот вариант будет положительным".

Гражданин Украины Роман Сущенко был осужден на 12 лет колонии за шпионаж. Как заявили ранее в Центре общественных связей ФСБ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ФСБ, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии. Вину он не признал.

Олег Сенцов был обвинен в создании террористической группы, действовавшей в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Северо-Кавказский окружной военный суд 25 августа 2015 года приговорил Олег Сенцова к 20 годам колонии строгого режима.

Возглавлявший ДНР с 2014 года Александр Захарченко погиб 31 августа при взрыве в кафе в центре Донецка. Вместе с ним был убит его телохранитель, ранения получили 12 человек.