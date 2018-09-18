Генсек ШОС высказался за искоренение терроризма на основе консенсуса "нулевой терпимости"

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Терроризм и экстремизм должны безжалостно искореняться в любых их проявлениях на основе твердых договоренностей между странами - участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом во вторник заявил генеральный секретарь объединения Рашид Алимов, выступая перед слушателями Центра юридической подготовки и сотрудничества стран ШОС.

"Это комплексная задача, которая требует последовательных и целенаправленных усилий, - приводит его слова официальный сайт организации. - В государствах - членах ШОС утвердился консенсус "нулевой терпимости" к любым актам терроризма и экстремизма, им нет и не может быть никаких оправданий. В этой связи главы государств - членов ШОС выступили с инициативой создания единого глобального антитеррористического фронта при центральной координирующей роли ООН, действующего на основе международного права, без политизации и двойных стандартов".

По словам Алимова, особое значение объединение придает борьбе с преступлениями в киберпространстве, с использованием интернета в противозаконных и террористических целях, с распространением в нем экстремистской пропаганды. Генсек отметил, что в ходе противодействия терроризму особо важное место должно отводиться профилактическим мерам, препятствующим вовлечению молодежи в террористические организации.

Он также напомнил, что реализация наркотиков зачастую выступает в качестве важного источника доходов для террористов. Алимов подчеркнул, что ШОС "объединяет страны с огромным потенциалом и реальными возможностями обезопасить евразийское пространство от наркотической агрессии". По его словам, за 2011-2016 годы только шестью государствами - членами организации было конфисковано 69 тонн героина, 17,5 тонн опиума, 349 тонн марихуаны и 28 тонн гашиша.

"Это почти 40% от изъятий героина и марихуаны на территории всей Евразии. Однако достижения не успокаивают, а мобилизуют нас на решение новых задач", - резюмировал генсек.

Шанхайская организация сотрудничества - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 года ШОС является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.