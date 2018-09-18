Эксперты: чрезмерное освещение терактов в СМИ подталкивает к насилию

ПАРИЖ, 18 сентября. /ТАСС/. Повышенное внимание крупнейших современных СМИ к проблеме терроризма и чрезмерно подробное освещение каждого теракта подталкивают других людей с хрупкой и неустойчивой психикой на путь насилия и радикализма. К такому выводу приходят французские и международные эксперты, изучающие проблему радикализации уязвимых личностей, сообщило во вторник агентство AFP.

Наслушались новостей

Специалисты обращают внимание, что в последние годы в городах стран Запада значительно участились случаи импровизированных нападений на прохожих, которые, как правило, по факту случившегося признаются терактами. Как правило, злоумышленниками выступают "террористы-одиночки", не имеющие никакой прямой связи с реальными экстремистскими группировками и использующие простейшие подручные средства - ножи и прочие колющие предметы - либо таранящие прохожих, находясь за рулем автомобилей.

Часто впоследствии выясняется, что виновниками таких атак были лица, страдающие психическими расстройствами различной степени тяжести. Наслушавшись новостей по телевизору о терроризме, начитавшись статей о "подвигах" исламистов в интернете и насмотревшись соответствующих видеороликов, находящихся в открытом доступе, люди с хрупкой психикой решают повторить этот опыт собственноручно. Согласно исследованию французского Главного управления внутренней безопасности, в период с 2010 по 2016 год участие в терактах во Франции принял 71 человек, из которых 30% страдали от "психологических недугов".

У террористов - крепкая психика

Эту тенденцию отмечает и американский психиатр Марк Сейджмен, работавший агентом ЦРУ в Пакистане, а ныне консультирующий правоохранительные органы США по вопросам работы с арестантами-исламистами. Эксперт связывает это с "эффектом подражания", которому подвержены многие люди со слабой психикой. "Поведение террористов получает широкое освещение в СМИ и эти ребята, имеющие психические проблемы, говорят себе: "А почему бы и мне не поступить аналогично?" Они никакие не радикалы, но акции террористов выносят на первые полосы газет, и им хочется того же", - объясняет психиатр.

В качестве яркого примера Сейджмен приводит случай с жителем Японии, который в 2005 году совершил попытку теракта с самоубийством. "Он прочитал в газетах о теракте в Лондоне, который унес жизни 52 человек и попытался собрать пояс со взрывчаткой, чтобы подорвать себя в метро. Это была разновидность суицида. Однако его пояс не сработал, полиция его задержала и спросила, зачем он это сделал, а он ответил - "увидел это в газете", - замечает специалист.

Имея большой опыт работы с реальными террористами из "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая группировка) и отследив пути сотен их боевиков, Сейджмен отмечает, что настоящие убежденные террористы "имеют гораздо более крепкое психическое здоровье, чем большинство населения". "Люди же, которые совершают теракты ради подражания им, не имеют никаких политических проблем, но испытывают душевные недуги, и здесь нужно проявить внимательность - путать этих типов с настоящими террористами означает обрекать себя на полное непонимание сути", - убежден психиатр.

Теракт в Ницце совершил безумец

С американским коллегой согласен и директор французской Школы высших исследований социальных наук (EHESS) Фархад Хосрохавар. По его мнению, виновник смертоносного теракта 14 июля 2016 года в Ницце явно не был убежденным исламистом. В тот вечер 31-летний тунисец, сев за руль арендованного грузовика, протаранил толпу людей, гулявших на набережной Ниццы, убив 86 человек. Позднее соседи и знакомые террориста сформировали о нем портрет, который с трудом ассоциировался с образом убежденного моджахеда: по их словам, он злоупотреблял алкоголем, не соблюдал посты, не ходил в мечеть и не молился, бил жену и даже, по некоторым слухам, имел любовную связь с мужчиной старшего возраста.

Злоумышленника ликвидировали полицейские прямо на месте происшествия, а ответственность за теракт пост-фактум взяло "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), однако директор EHESS уверен: у террориста-одиночки были явные признаки расстройства психики. "Я много раз говорил, что массовое убийство в Ницце не было связано с исламизмом. Я подчеркивал, что у виновника были огромные проблемы с душевным здоровьем, но никто не учитывает это обстоятельство", - сетует Хосрохавар.