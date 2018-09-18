Госдепартамент: США не помогут в восстановлении Сирии, пока Асад находится у власти

ООН, 18 сентября. /ТАСС/. США считают необходимым добиваться долгосрочного прекращения огня в Сирии и не намерены предоставлять помощь на реконструкцию страны до тех пор, пока у власти находится Башар Асад. Об этом заявил во вторник спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации на Ближнем Востоке.

"Как стало вчера известно, Россия и Турция договорились стабилизировать ситуацию в [сирийской провинции] Идлиб, - заявил он. - Мы призываем все стороны взять обязательство добиваться долгосрочного прекращения огня и предпринять шаги для содействия женевскому переговорному процессу. Единственным путем к урегулированию является действенное и включающее все стороны политическое решение".

Представитель США повторил бескомпромиссную позицию США в отношении сирийского руководства и роли Ирана в сирийском конфликте. "Асад и его приспешники никогда не будут приняты в сообщество цивилизованных стран, - утверждал он. - Никакой помощи в восстановлении страны не будет, во всяком случае, с нашей стороны".

По его словам, "стабильности в Сирии не будет до тех пор, пока на территории этой страны находятся иранские формирования". "Они развернуты по соседству с Израилем, что неприемлемо", - утверждал Джеффри. "Если Россия заинтересована в том, чтобы обеспечить мир в Сирии, она должна добиваться того, чтобы иранские формирования раз и навсегда были выведены из Сирии", - добавил спецпредставитель госсекретаря США.